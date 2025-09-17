الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أنباء أولية عن عملية طعن بالقدس المحتلة

القدس،فيتو
القدس،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، عن أنباء أولية عن عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وقبل وقت سابق، قالت كتائب سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها: إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود جيش الاحتلال وآلياته في محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها دمرت بعبوة، دبابة ميركافا إسرائيلية خلال توغلها في محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وعرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسبوع الماضي، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ووضع عبوة متفجرة داخل قمرة قيادتها وسط جباليا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت بتاريخ 31 أغسطس من إيقاع آليات إسرائيلية في حقل ألغام، وذلك في محيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

عملية نوعية للقسام ضد العدو الإسرائيلي

وأكدت كتائب القسام: “أوقعنا آليات للعدو في حقل ألغام بمحيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بـمدينة غزة بتاريخ 31 أغسطس”.

 تفاصيل عملية القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي:

العملية نُفذت في منطقة استراتيجية تشهد مواجهات عنيفة منذ أسابيع، حيث تم استهداف مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية عبر تفجير حقل ألغام معد مسبقًا.

مصادر ميدانية أفادت بوجود خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، دون تحديد أرقام دقيقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار المواجهات الميدانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشهد أحياء شرق غزة عمليات كر وفر، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.

إسرائيل الجهاد الإسلامي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجناح العسكري لحركة حماس القدس

