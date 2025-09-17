الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجيش الروسي يعترض 357 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

الجيش الروسي،فيتو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اعتراض 357 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت قارب مسير تابع للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود.

وكانت أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، قبل وقت سابق أنها أسقطت 52 مسيرة روسية من بين 58 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت هي الأخرى 5 مسيرات أوكرانية صباح اليوم.

وقبل وقت سابق، أعلن الكرملين، أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت في ظل تعثّر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حد للنزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات ونصف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، بينهم مراسل فرانس برس: «لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات، لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف» المفاوضات. 

وأضاف بيسكوف: «إن روسيا لا تزال مستعدة للسعي إلى تسوية سلمية في أوكرانيا».

وأضاف الكرملين: «نؤكد أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأوروبا». 

وأشار الكرملين إلى أن المخاوف الأوروبية بشأن المناورات الروسية البيلاروسية هي نتيجة لمشاعر مبنية على العداء تجاه روسيا.

 الكرملين يتهم الدول الأوروبية بعرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد السلام 

واتهم الكرملين الدول الأوروبية بـ«عرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد السلام في أوكرانيا» ويقول إن «روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات».

فيما أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن: «إن نتائج اجتماع تحالف الراغبين في باريس كانت متواضعة». 

وأضافت الخارجية الروسية: « لا أحد يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لإدراكهم العواقب باستثناء لندن وباريس ودول البلطيق». 

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «قواتنا تسيطر على نوفوبيتريفسكي في شرق أوكرانيا».

