فرنسا تستدعي السفير الروسي بعد خرق مسيرات للأجواء البولندية

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن استدعاء فرنسا للسفير الروسي في باريس، للاحتجاج على انتهاك مسيرات روسية للأجواء البولندية.

بولندا تنشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت قيادة عمليات الجيش البولندي، عزمها نشر 40 ألف جندي على طول الحدود مع بيلاروسيا، في ظل ما وصفته بتصاعد المخاطر المرتبطة بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت القيادة أن وارسو ستفرض قيودا على حركة الملاحة في مناطق محددة من حدودها الشرقية مع بيلاروسيا وأوكرانيا، كإجراء احترازي لتعزيز الأمن والاستعداد لأي تطورات.

وأكدت القيادة العسكرية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة لرفع مستوى الجاهزية العسكرية على الحدود الشرقية، في وقت يتزايد فيه التوتر الإقليمي بسبب الأنشطة العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة.

زيلينسكي يدعو أمريكا إلى الرد على روسيا بقوة

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي: إن أكثر من 20 مدنيًا قُتلوا في غارة جوية روسية على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

إنهاء حربها في أوكرانيا

وطالب زيلينسكي حلفاء كييف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.

استهداف مباشر للناس

وكتب على موقع إكس: "استهداف مباشر للناس. مدنيون عاديون. في نفس اللحظة التي كانت تُصرف فيها المعاشات التقاعدية. يجب ألا يبقى العالم صامتًا. يجب ألا يبقى العالم مكتوف الأيدي. هناك حاجة إلى رد من الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى رد من أوروبا. هناك حاجة إلى رد من مجموعة العشرين".

