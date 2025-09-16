روسيا تعلن عن 338 منحة دراسية للشباب المصري بمختلف التخصصات

أعلنت الحكومة الروسية عن تخصيص 338 منحة دراسية للشباب المصري للعام الدراسي 2026-2027، في مختلف التخصصات بالجامعات الروسية.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لهذه المنح من يوم 15 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 15 يناير 2026، عبر الموقع الإلكتروني

وأكد الدكتور فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن عدد المنح المخصصة لمصر قد زاد هذا العام، وذلك في إطار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومع الإقبال الكبير من الشباب المصري على الالتحاق بالجامعات الروسية التي تتمتع بمكانة دولية رفيعة وإمكانيات علمية هائلة.

زيادة المنح الدراسية للدول الصديقة إلى 500 ألف منحة

وأشار زايتشيكوف إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة المنح الدراسية للدول الصديقة لتصل إلى 500 ألف منحة بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، صدرت تعليمات ببناء مدن جامعية جديدة في مختلف المدن الروسية لتوفير إقامة مناسبة للطلاب.



وأوضح الدكتور فاديم أن روسيا تسعى من خلال هذه المنح إلى توفير كوادر متخصصة لمصر في مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، الطب، الهندسة، والتكنولوجيا، ليعود هؤلاء الشباب ويشاركوا في التنمية بمصر.

وأضاف أن الطلاب يتمتعون بحياة جيدة أثناء الدراسة، ولديهم فرص للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، كما تسمح القوانين الروسية الآن للطلاب الأجانب بالعمل أثناء الدراسة.



وأكد مدير المراكز الثقافية أن عملية التسجيل ستتم بشفافية تامة، وسيتم التركيز على اختيار الطلاب المتميزين أكاديميًا، بالإضافة إلى أصحاب الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.

كما أضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل وقبول الطلاب، سيتم عقد اجتماع شامل للمرشحين لتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة لتسهيل حياتهم الجديدة في الجامعات الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.