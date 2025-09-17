الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وتونس في بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، مواجهة قوية وحاسمة غدا الخميس أمام تونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام تونس في الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام منتخب الفلبين بنتيجة (1-3)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة العالم.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أمام منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، حصل عليهم من الفوز في الجولة الأولى أمام إيران، والخسارة في الجولة الثانية أمام أصحاب الأرض منتخب الفلبين.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

سيناريو وحيد يؤهل منتخب مصر لدور الـ16

ويمتلك المنتخب الوطني سيناريو وحيد من أجل التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول الثاني من كل مجموعة فقط لدور الـ16.

ويأتي السيناريو الوحيد لمنتخب مصر من خلال الفوز على منتخب تونس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فيما ستطيح الخسارة بالفراعنة خارج البطولة رسميا.

مصر تصدم إيران

وعلق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على فوز منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأولى من بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي عبر الحسابات الرسمية: “مصر تصدم إيران.. عاد الفراعنة إلى الساحة”.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر خوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحًا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

