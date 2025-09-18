ضوابط المحاسبة على استهلاك المياه بالقانون الجديد ومتى تتدخل الحكومة لدفع قيمة الفرق

حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب عليه، ضوابط المحاسبة على الاستهلاك والتعريفة.

المحاسبة والتعريفة وفقا لقانون مرفق مياه الشرب

وترصد فيتو تفاصيل تلك الضوابط كالتالي:

تنص المادة 58 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التي يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية، على أن يتم إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.

مراعاة سياسات الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية

ومع مراعاة السياسات التي تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ونوع الدعم سواءً كان عينيًّا أو نقديًّا، يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عيني لبعض الفئات التي يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز، وفي هذه الحالة يطلب من الوزير المختص تقديم دراسة تتضمن الفرق بين التعريفة المقترحة وفق الأسس الاقتصادية والتعريفة المزمع اعتمادها من مجلس الوزراء، على أن تلتزم وزارة المالية بسداد قيمة هذا الفرق لمقدمي الخدمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يحظر محاسبة متلقي الخدمة بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من الوزراء

فيما تنص المادة (59) من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يحظر محاسبة متلقي الخدمة بأي من التجمعات السكنية، أو السياحية، أو الصناعية، أو غيرها، بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من الوزراء، دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات في تحصيل كافة التكاليف والأعباء التي أنفقتها في سبيل تقديم واستدامة الخدمة، وذلك بعد موافقة الجهاز، من واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف، والأعباء، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

حالات تحديد تعريفة الاستهلاك أقل من المعتمدة

كما نصت المادة (60) من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: تلتزم أي جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك المياه أو الصرف الصحي أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء، في أي إقليم من أقاليم الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفة المقررة من مجلس الوزراء، والتعريفة الأقل التي حددتها، وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافق مقدم الخدمة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب

ونصت المادة (61) على: يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقي الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت في التظلم ملزمة لمقدم الخدمة.

وذلك كله دون الإخلال بحق ذوي الشأن في اللجوء للقضاء.

كما تنص المادة (62) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقي الخدمة بصفة دورية منتظمة، وألا تزيد المحاسبة عن مدة شهر، بخلاف المديونية إن وجدت.

كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائي محدد للنظر في التظلمات التي تقدم إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها، وموافاة الجهاز بنتيجة هذه التظلمات، فضلًا عن اختصاص الجهاز بتلقي هذه التظلمات، ومتابعة حلها والرد على مقدمي هذه التظلمات وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (63) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب على: في حالة إمداد أي منطقة، أو هيئة، أو مدينة صناعية بمياه الشرب من شبكة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيسي على مدخل المنطقة أو المدينة الصناعية، وتقوم الإدارة المسئولة عن المنطقة، أو الهيئة، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات المالية للاستهلاك الكلي طبقًا لقراءات العداد الرئيسي المشار إليه، وطبقًا للتعريفة السارية والمعتمدة التي يطبقها مقدم الخدمة.

