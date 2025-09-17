إنشاء أول دار للرجال والسيدات بلا مأوى في كفر شكر بالقليوبية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، على المذكرة المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بشأن تعديل القرارين رقمي (65) لسنة 2008 بناحية الشقر، و(286) لسنة 2007 بناحية كفر رجب بمركز كفر شكر، لتحويلها من وحدة اجتماعية إلى إقامة دار لرعاية الرجال والسيدات كبار السن بلا مأوى، نظرًا لاحتياج المحافظة وكثرة الفئات المستهدفة.

المجلس التنفيذي بالقليوبية يوافق على إنشاء أول دار للرجال والسيدات بلا مأوى بكفر شكر

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء إيهاب سراج السكرتير العام، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا على الانضباط داخل المدارس، والالتزام بملاحظات الحماية المدنية، والانتهاء من تسليم الكتب لجميع الطلاب، مع سد العجز في المعلمين من خلال التعاقد بالأجر، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

محافظ القليوبية يشدد على نظافة محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين

وشدد محافظ القليوبية على نظافة محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، خاصة في شبرا الخيمة، والتنسيق بين المواقف والمرور لحل أزمة المواصلات في الأسبوع الأول من الدراسة، وتدعيم بعض الخطوط بأتوبيسات النقل الجماعي، مع المتابعة عبر غرفة الأزمات والطوارئ، موجها بإنشاء نقطة مرورية ثابتة في موقف كفر شكر لضبط التزام السائقين ومنع المخالفات في تطبيق التعريفة.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من جميع الاستعدادات الدراسية وتسليم الكتب بالكامل.

بينما كشف الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية، عن اعتماد 7 معاهد جديدة من هيئة ضمان الجودة هذا العام ليصبح الإجمالي 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر، مؤكدًا وصول الكتب لجميع المعاهد الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، أشارت مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية إلى الانتهاء من تجهيز غرف الزائرة الصحية بالمدارس للتعامل مع الطوارئ، بجانب تفعيل المبادرات الصحية الرئاسية.

على جانب آخر، شدد المحافظ بضرورة التصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا تفعيل الكتاب الدوري (المادة 6) التي لا تعفي الموظف العام من المسؤولية في حالة وقوع التعديات نتيجة تقصير متعمد أو غير متعمد، مشيرًا إلى إحالة الموظف المقصر إلى النيابة العامة أو العسكرية. وقال المحافظ: "لن نتحمل وزر أجيال قادمة تدعي علينا بسبب التفريط في الأراضي الزراعية".

وأكد المحافظ حسم التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بأراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن الدولة جادة في هذا الملف وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.