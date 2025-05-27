الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

الملك تشارلز تعليقا على تهديدات ترامب: "من حق كندا تقرير مصيرها"

الملك تشارلز، فيتو
الملك تشارلز، فيتو

علق ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث علي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم كندا إلي الولايات المتحدة.

                         

حق كندا في تقرير مصيرها

وشدد تشارلز الثالث على تمتع كندا بـ حق تقرير المصير، قائلا: "من حق كندا تقرير مصيرها".

ووصل الملك تشارلز الثالث إلى كندا في زيارة تاريخية إلى البلاد التي تعيش منذ عدة أشهر على إيقاع تهديدات دونالد ترامب بالضم.

 

تهديدات ترامب بشأن ضم كندا إلي الولايات المتحدة

وكان في استقبال الملك البالغ 76 عاما على مدرج المطار رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الذي دعاه لإلقاء خطاب العرش الثلاثاء في مراسم افتتاح الدورة البرلمانية تأكيدا على سيادة البلاد.

وقبل ساعات من وصول تشارلز الثالث، قال كارني إن ذلك "شرف تاريخي يتناسب مع التحديات الراهنة".

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