17 شهيدا بينهم 7 في مدينة غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

استشهد 17 فلسطينيا بينهم 7 في مدينة غزة، وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة فى قصف خيمة نازحين فى مواصى خان يونس جنوبى القطاع.

كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

وأعلنت مصادر طبية يوم أمس، استشهاد 108 في قطاع غزة، معظمهم من شمال القطاع (93)، إضافة إلى 9 من الوسط و6 من الجنوب.

