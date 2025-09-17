حصيلة ضحايا حرب غزة تتجاوز 65 ألف شهيد فلسطيني و165 ألف مصاب

أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 65 ألف شهيد.

أوضحت المصادر أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وصلت 65 ألفًا و75 شهيدا.



ومع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اجتياحه لمدينة غزة، قتلت الهجمات الإسرائيلية 108 فلسطينيين، بالمدينة، التي تتعرض الأجزاء الشمالية والجنوبية منها لعمليات قصف واسعة.



وأشارت أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بإصابة أكثر من 165 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وترجح تقديرات عدة أن يكون عدد ضحايا الحرب أكبر من ذلك، إذا لا يزال أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، في حين تتسبب الحرب بوفيات لأسباب غير مرتبطة مباشرة بالعمليات العسكرية.

ويعاني القطاع الصحي في قطاع غزة من انهيار شبه كامل في منظومة الخدمات بعد تعرضه لهجمات دمر على إثرها الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء أكبر مشافي القطاع، كما خرجت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب تداعيات الحرب.



