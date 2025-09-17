القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "The Seoul International Drama Awards 2025"

أعلنت أدارة حفل "The Seoul International Drama Awards 2025" عن قائمتها الكاملة للفائزين في دورتها لهذا العام، وذلك قبيل الحفل الرسمي المقرر إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل في قاعة KBS بالعاصمة الكورية. وشهدت القائمة فوز عدد من الأعمال والنجوم البارزين من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التنوع والتميز الذي تتميز به هذه الجوائز المرموقة

.الجوائز الدولية لحفل The Seoul International Drama Awards

في فئة الجوائز الدولية، حصدت الأعمال والنجوم التاليون جوائزهم:

الجائزة الكبرى: كانت من نصيب العمل البريطاني "Adolescence"، الذي تفوّق على جميع الأعمال المنافسة.

أفضل فيلم تلفزيوني: فاز به الفيلم الكوري الجنوبي "The Son".

أفضل مسلسل قصير: ذهبت الجائزة للمسلسل الأمريكي الشهير "Pachinko" في موسمه الثاني.

أفضل مسلسل تلفزيوني: فاز بها المسلسل التركي "The Good & The Bad".

أفضل مخرج: الجائزة مُنحت بالاشتراك للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا عن مسلسل "Asura"، والمخرج البريطاني فيليب بارانتيني عن مسلسل "Adolescence".

أفضل كاتب سيناريو: فاز بها دان إريكسون عن الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي "Severance".

جائزة الطائر الذهبي: فاز بها الممثل بن ستيلر عن دوره في الموسم الثاني من مسلسل "Severance".

أفضل ممثل: حصدها أوين كوبر عن دوره في مسلسل "Adolescence".

أفضل ممثلة: ذهبت الجائزة بالاشتراك للنجمتين العالميتين كيت بلانشيت عن مسلسل "Disclaimer"، وكيم مين ها عن الموسم الثاني من مسلسل "Pachinko".

الجوائز الآسيوية بحفل The Seoul International Drama Awards

تأكيدًا على أهمية المواهب الآسيوية، كرمت الجوائز عددًا من النجوم الذين حازوا على جائزة "النجم الآسيوي المتميز":

كوريا الجنوبية: كيم سون هو عن مسلسل "The Tyrant"، وجيسو عن مسلسل "Newtopia".

اليابان: ساكاغوتشي كينتارو عن مسلسل "What Comes After Love".

الصين: باي يو عن مسلسل "Bank on Me".

تايلاند: فيلم راشانون ماهاوان عن مسلسل "Pluto".

الفلبين: دانيال باديلا عن مسلسل "Incognito".

ماليزيا: آنا جوبلينغ عن مسلسل "Dear Love".

الدراما الكورية

في فئة المنافسة الخاصة بالدراما الكورية، فازت الأعمال والنجوم التاليون:

أفضل دراما كورية متميزة: مُنحت بالاشتراك لمسلسلي "The Trauma Code: Heroes on Call" و"When Life Gives You Tangerines".

أفضل ممثل كوري متميز: ذهبت الجائزة للممثل جو جي هون عن دوره في مسلسل "The Trauma Code: Heroes on Call".

أفضل ممثلة كورية متميزة: حصدتها النجمة آيو عن دورها في مسلسل "When Life Gives You Tangerines".

أفضل أغنية لمسلسل كوري متميز (OST): فازت بها أغنية "Unpredictable Life" للمغني يونغ تاك، من مسلسل "For Eagle Brothers".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.