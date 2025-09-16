أبرز المكرمين في افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

كرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) علي هامش حفل افتتاح دورته الـ 15 عدد من الشخصيات الفنية البارزة في عالم الفن، وهم المخرج الكبير عصام السيد، والمخرج محسن منصور - مدير المسرح الحديث، الفنان علي الجندي - مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، الفنان يسري حسان - كاتب وناقد مسرحي، الفنانة والكاتبة سامية جمال، الروائي والمؤلف المسرحي الفنان محمد سرور، المخرج ومصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة، الفنان الدكتور أحمد مجاهد - أستاذ الدراما والنقد المسرحي والكاتب، المؤلف المسرحي الفنان سامح عثمان بالإضافة لتكريم الفنانين السكندريين أصحاب الإنجازات الفنية وهم الفنان محمد أيمن أفضل مخرج صاعد في مهرجان المسرح القومي، الفنان عبد الرحمن مصطفي أفضل ممثل دور ثاني في مهرجان المسرح القومي والفنان يوسف صقر أفضل بوستر دعائي في مهرجان المسرح القومي.

وأقيم حفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الثامنة من مساء أمس، وتحمل هذه الدورة اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.



وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتى الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أن المهرجان يشارك فيه هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة.

وأوضح أن لجنة تحكيم المهرجان هذا العام تضم عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

