الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باحثون: التغير المناخي يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

تغير المناخ، فيتو
تغير المناخ، فيتو

كشف باحثون في دراسة أولية أن أكثر من 15 ألف حالة وفاة قد تعزى إلى تغير المناخ هذا الصيف في المدن الأوروبية الكبرى.

تغير المناخ هو سبب 68% من 24,400 حالة وفاة

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم أن هذه الدراسة -التى ركزت على 854 مدينة أوروبية- خلصت إلى أن تغير المناخ هو سبب 68% من 24,400 حالة وفاة يعتقد أنها مرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وذلك وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، عن المعهدين البريطانيين اللذين ينتمي إليهما الباحثون، إمبريال كوليدج لندن وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.
وخلص الباحثون إلى أن ما بين 15,013 و17,864 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف ما كانت لتحدث لولا الاحتباس الحراري، في هذه المدن التي لا تمثل سوى ثلث سكان أوروبا.

الآثار الصحية المسجلة في أوروبا نتيجة درجات الحرارة المرتفعة.

ويتعلق الأمر بأول تقدير واسع النطاق حول الآثار الصحية المسجلة في أوروبا نتيجة درجات الحرارة المرتفعة.. وقد رصدت عدة موجات حر، وكان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في عدة دول، منها إسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن الآثار الصحية للحرارة معروفة جيدا: تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، والجفاف، واضطرابات النوم، وغيرها. ويعد كبار السن، بلا شك، الأكثر عرضة للوفاة بسببها.

ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر. يهدف هذا النوع من الدراسات، الذي ازداد شيوعا في السنوات الأخيرة، إلى توفير تقدير سريع للوفيات المرتبطة بالاحتباس الحراري، دون انتظار النشر الرسمي في مجلة علمية ذات منهجية أكثر دقة.

ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف

وللوصول إلى نتائجهم، قام الباحثون أولا بوضع نموذج لمدى مساهمة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف. وقدروا في النهاية أنه لولا تغير المناخ، لكان متوسط ​​درجات الحرارة أقل بمقدار 2.2 درجة مئوية في المدن المعنية.

ثم قارن الباحثون هذه الملاحظة بالبيانات التاريخية المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالحرارة في مختلف المدن. وخلصوا إلى أن الاحتباس الحراري أسهم في أكثر من 800 حالة وفاة في روما، وأكثر من 600 حالة في أثينا، وأكثر من 400 حالة في باريس، وأكثر من ذلك. إجمالا، كان من المفترض أن أكثر من 85% من هذه الوفيات قد حدثت لأشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

تقلل من العدد الحقيقي

في الواقع، أشاد العديد من الباحثين خارج نطاق الدراسة بالدراسة ووصفوها بأنها دراسة صحيحة، حتى أنهم أشاروا إلى أنها قد تقلل من العدد الحقيقي.

وقال أكشاي ديوراس، عالم الغلاف الجوي في الجامعة البريطانية، لمركز الإعلام العلمي: "الأساليب المستخدمة في دراسات الإسناد هذه سليمة علميًا ولكنها متحفظة. وقد يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى من ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تغير المناخ درجات الحرارة المدن الأوروبية الحرارة الاحتباس الحراري

مواد متعلقة

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الصعيد يودع الموجة الحارة وانخفاض جديد بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وداعا لهيب الصيف، انخفاض درجات الحرارة اليوم، أمطار وأتربة ورمال على هذه المناطق، وتحذير من شواطئ البحر المتوسط

انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

إمام عاشور يوجه صدمة جديدة للأهلي

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads