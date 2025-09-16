الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الصعيد يودع الموجة الحارة وانخفاض جديد بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف ليسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية  ، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

سيول وأتربة واضطراب بالملاحة البحرية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم


الطقس اليوم  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة  34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة  36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الله الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

الصعيد يودع الموجة الحارة وانخفاض جديد بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

