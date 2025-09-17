الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف ليسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

توقعات الطقس الآن، فرص سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  23  ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة  34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة  36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة  الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  35 , المحسوسة 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأربعاء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم

توقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق غدا

طقس الأربعاء، اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خارطة طريق الحكومة

نظم كلماته وكأنها قصيدة نثر، ماذا قال صلاح جاهين عن الشيخ الحصري؟

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب وارتفاع جديد في الكنتالوب

قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

خدمات

المزيد

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

قبل دور الانعقاد الجديد، مصير مشروعات القوانين السابق إحالتها لمجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads