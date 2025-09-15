الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة، غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف يسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 16-9-2025

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة  34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة  36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الله الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس حالة الطقس درجات الحرارة غدا الثلاثاء درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد: تحسن نسبي فى الأحوال الجوية بدءا من الغد

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

آخر أيام الصيفية.. رياح مثيرة للأتربة على الجنوب وأمطار ضعيفة شمالا.. تحذير من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط ونشاط الرياح بالبحر الأحمر، وتحذير لقائدي السيارات من هذه الظاهرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج بـ3 شواطىء

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads