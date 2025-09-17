تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي، مكون من شخصين، تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وقال المتهمان إنهما كانا من العاملين بجمع القمامة وتحديدا عبوات الكانز فاقترح أحدهما ارتكاب جريمة السرقة من داخل السيارات ووزعا الأدوار بينهما فأحدهما يراقب المنطقة والآخر يكسر الزجاج ويسرق ما بداخلها ثم يقسمان الأموال بينهما.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

واعترفا بارتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

