الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل عصابي متهم بالسرقة من داخل السيارات بالقاهرة أمام النيابة: موزعين الأدوار علينا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالقاهرة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال المتهمان إنهم كانوا من العاملين بجمع القمامة وتحديدا عبوات الكانز فاقترح أحدهم بالسرقة من داخل السيارات ووزعوا الأدوار بينهما فاحدهما يراقب المنطقة والآخر يكسر الزجاج ويسرق ما بداخلها ثم يقسموا الأموال بينهما.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

واعترفا بارتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية  "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة السرقة من داخل السيارات مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads