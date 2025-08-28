أسامة ربيع يكرم أوائل الثانوية العامة والإعدادية بمدارس هيئة قناة السويس (صور)

كرَم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أوائل الثانوية العامة والإعدادية من طلبة مدارس الهيئة بمحافظات القناة الثلاث، والحاصلين على مراكز ضمن العشر الأوائل على مستوى مستوى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد غريب أبو الرجال مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من قيادات الهيئة بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.



اشادة بتميز أبناء مدارس هيئة قناة السويس

وخلال التكريم، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالطلاب المتفوقين، مشيدًا بتميزهم الدراسي الذي يعد مصدر اعتزاز وفخر للهيئة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ليواصلوا مسيرة التفوق في المرحلة الجامعية.

جانب من مراسم التكريم، فيتو

النهوض بالخدمات التعليمية

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على النهوض بالخدمات التعليمية، ورعاية المتفوقين علميًا، وذلك إيمانًا بدور التعليم في بناء الإنسان، وتنمية قدراته، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب هم أمل الغد، وصانعو مستقبل مصر، ويمثلون نموذجا مشرفًا يدعو إلى الاجتهاد والتفوق.

شمل التكريم 8 طلاب منهم 7 طلاب من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 وهم عبدالجواد سامح عبدالجواد، وعاطف مروان عاطف، ونور محمد هارون، ومازن محمد كامل، وعمر أحمد مختار، ومروان عاطف عوض، ومحمد وائل عبدالحليم، وندى تامر رسلان، إلى جانب الطالب المتفوق بالشهادة الإعدادية عمر سيد محمد.

وحرص الفريق أسامة ربيع في الختام على تكريم نها حرفوش مدير مدرسة الهيئة للغات، وسيد سعيد عفيفي مدير مدرسة الهيئة عربي بالإسماعيلية، وأحمد سليمان الجباس مدير مدرسة الهيئة ببورفؤاد، موجهًا لهم خالص الشكر والتقدير لتقديم جيل متميز من المتفوقين من أبناء مدارس الهيئة.





