مورجان ستانلي يتوقع خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة الأسبوع المقبل

 توقع بنك مورجان ستانلي أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على أربعة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءًا من الأسبوع المقبل وحتى يناير 2026، وخفضان إضافيان في أبريل ويوليو 2026.

وأشار البنك إلي أن أوضاع السوق الحالية تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك بشكل أسرع نحو سياسة محايدة.

مواعيد اجتماع الفيدرالي الامريكي 

تتباين التوقعات بشأن ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سينعقد على مدار يومين متتاليين خلال الأسبوع المقبل؛ الثلاثاء والأربعاء 16 و17 سبتمبر 2025، فيما ترجح بعض الآراء استئناف الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة مستندين إلى تصريحات أدلى بها أحد أعضاء اللجنة المنوط بها التصويت على القرار ودراسة كافة جوانبه الاقتصادية وأبرزها معدلات التشغيل والتضخم.

