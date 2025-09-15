الشرع: نقف مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي والكيان يواصل استهداف سوريا منذ 9 أشهر

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة، اليوم الإثنين.

وأكد الشرع في كلمته أمام القمة وقوف سوريا إلى جانب دولة قطر ضد ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سيادتها وأمنها.

وشدد الشرع على أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لا يزال يحصد المزيد من الأرواح، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكيان الإسرائيلي يواصل منذ تسعة أشهر استهداف الأراضي السورية بشكل متكرر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الرئيس السوري أن ما يجري يكشف عن مخطط ممنهج لتوسيع دائرة الاعتداءات في المنطقة، داعيا إلى موقف عربي موحد وإجراءات عملية توقف هذا التصعيد وتحمي استقرار المنطقة.

الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمته اليوم الاثنين خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا.

وأضاف الرئيس اللبناني في كلمته: إن المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، وأنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والتحدي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه.

وتابع: لنذهب إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحد ولنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدا دوليا واسعا.

