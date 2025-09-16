الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

توتنهام هوتسبير،
توتنهام هوتسبير، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أنهى فريق توتنهام الإنجليزي الشوط الأول متقدما على ضيفه فياريال الإسباني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

هدف تقدم توتنهام في مرمى فياريال سجله اللاعب لويز جونيور في الدقيقة 4.

أعلن الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فياريال الإسباني 

تشكيل توتنهام أمام فياريال الإسباني

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام فياريال الإسباني بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو
تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو

تشكيل فياريال أمام توتنهام 

دخل فريق فياريال الاسباني مباراته أمام توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لويز جونيور 

الدفاع: سانتياجو مورينيو - خوان فويث - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا

الوسط: تاجون بوكانان - سانتي كوميسانيا - بابي جي - نيكولاس بيبي

الهجوم:  أيوزي بيريز - جيورجيس ميكاتاودزي

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وانطلقت صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا توتنهام الانجليزي فياريال الاسباني توماس فرانك لويز جونيور توتنهام ضد فياريال

مواد متعلقة

آرسنال يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو بيلباو (فيديو وصور)

قدوس يقود تشكيل توتنهام أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

رسميا، فياريال يتعاقد مع توماس بارتي رغم تهم الاغتصاب

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads