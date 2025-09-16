دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، أنهى فريق توتنهام الإنجليزي الشوط الأول متقدما على ضيفه فياريال الإسباني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

هدف تقدم توتنهام في مرمى فياريال سجله اللاعب لويز جونيور في الدقيقة 4.

أعلن الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فياريال الإسباني

تشكيل توتنهام أمام فياريال الإسباني

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام فياريال الإسباني بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو

تشكيل فياريال أمام توتنهام

دخل فريق فياريال الاسباني مباراته أمام توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لويز جونيور

الدفاع: سانتياجو مورينيو - خوان فويث - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا

الوسط: تاجون بوكانان - سانتي كوميسانيا - بابي جي - نيكولاس بيبي

الهجوم: أيوزي بيريز - جيورجيس ميكاتاودزي

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وانطلقت صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

