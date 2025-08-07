رسميا، فياريال يتعاقد مع توماس بارتي رغم تهم الاغتصاب

أعلن نادي فياريال الإسباني، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدولي الغاني توماس بارتي، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، رغم تورطه في قضية جنائية تتضمن خمس تهم بالاغتصاب.

نهم الاغتصاب تلاحق توماس بارتي

وكان بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، قد مثُل أمام محكمة في لندن، حيث وُجهت إليه خمس تهم بالاغتصاب تتعلق بامرأتين، إلى جانب تهمة بالاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، تعود إلى الفترة بين عامي 2021 و2022 حينما كان لاعبًا في صفوف آرسنال.

وقد أُفرج عن اللاعب بكفالة مشروطة في 5 أغسطس الجاري، على ألا يتواصل مع أي من السيدات الثلاث، مع ضرورة إخطار الشرطة بأي تغيير دائم في محل إقامته أو سفره خارج البلاد.

بيان فياريال بالتعاقد مع بارتي

ووفقًا لبيان رسمي أصدره فياريال، فإن بارتي انضم للفريق بعد نهاية عقده مع آرسنال في حزيران/يونيو الماضي، مؤكدًا احترامه لمبدأ "افتراض البراءة" حتى صدور حكم نهائي من القضاء.

وأضاف فياريال: "اللاعب يؤكد براءته بشكل قاطع وينفي جميع التهم الموجهة إليه. وينتظر النادي نتائج التحقيقات القضائية التي ستحدد الحقائق".

ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة "أولد بايلي" في لندن يوم 2 سبتمبر المقبل.

أرقان بارتي مع آرسنال

يُذكر أن بارتي انتقل إلى آرسنال في أكتوبر 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 60 مليون دولار.

وخاض مع "المدفعجية" 167 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، منها 4 أهداف في الموسم الماضي الذي شهد مشاركته في 52 مباراة.

