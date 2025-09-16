الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قدوس يقود تشكيل توتنهام أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا

فريق توتنهام الانجليزي،
فريق توتنهام الانجليزي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فياريال الإسباني، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام أمام فياريال الإسباني

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام فياريال الإسباني بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو
تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفياريال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا توتنهام الانجليزي فياريال الاسباني توماس فرانك ملعب توتنهام هوتسبير تشكيل توتنهام أمام فياريال الإسباني

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

بعد ربع قرن، الرئيس التاريخي لنادي توتنهام الإنجليزي يغادر منصبه

موعد مباراة فياريال وأوفييدو بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

بعد تصريحات مدبولي عن ضريبة الملاهي، جمال العدل: الدول حوالينا بتدعم الفنون

رسميا الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس كبدي A

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads