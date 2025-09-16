قدوس يقود تشكيل توتنهام أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فياريال الإسباني، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام أمام فياريال الإسباني

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام فياريال الإسباني بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام لمواجهة فياريال، فيتو

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفياريال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.



