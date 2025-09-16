الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زوجة المخرج جمال عبد الحميد تكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

المخرج جمال عبد الحميد،
المخرج جمال عبد الحميد، فيتو

تحدثت هبة زوجة المخرج جمال عبد الحميد عن حالة المخرج الصحية، قائلة: "المخرج جمال عبد الحميد، كان يمر منذ فترة طويلة بحالة نفسية سيئة وهو ما أثر على حالته الصحية".


وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، تقديم الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية "النهار": " منذ عدة أيام وأثناء دخول جمال عبد الحميد لدورة المياه سقط على الأرض وأصيب بجرح فى رأسه مما استدعى لخياطتها 15 غرزة"، موضحة: "الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد، باتت مستقرة فى الوقت الحالي".


وعن أسباب إصابته بحالة نفسية سيئة، أوضحت: "المخرج جمال عبد الحميد مر عليه أكثر من 13 عاما، وهو يجلس فى المنزل، ولا يسأل عنه أحد"، مؤكدة: "المخرج عبد الحميد لم يترك بابا لطلب العون، والعمل ولكن بدون جدوى".


وأشارت إلى أن 80% من المخرجين الموجودين على الساحة الفنية حاليا، كانوا يعملون مساعدين للمخرجين الكبار الذين يجلسون فى منازلهم حاليا، مؤكدة: "عدد قليل جدا من نجوم الفن هم الذين يتصلون أو يزورون المخرج جمال عبد الحميد فى المنزل".
 

