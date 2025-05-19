من بينهم هاني رمزي وطارق يحيي، 5 نجوم كرة ينضمون لقناة النهار

أعلنت شبكة تليفزيون النهار في بيان لها إتمام الاتفاق مع نجوم الكرة المصرية جمال عبد الحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال للانضمام إلى شاشتها كخبراء محللين بالبرامج الرياضية.



وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار أن ذلك يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقنوات التي انطلقت منذ بداية 2025 ولاقت مردودًا كبيرًا على مستوى نسب المشاهدة وما زالت مستمرة.



وأضاف الكحكي: "تطوير ودعم المحتوى الرياضي على رأس أولوياتنا لكونه المحتوى الجماهيري الأول، وإنضمام هؤلاء النجوم الكبار إلى شاشتنا هو قوة كبيرة لاشك فيها حيث نسعى لتقديم خدمة إعلامية مميزة وجذابة لمشاهدينا".

محمد هاني رئيس قناة النهار

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن نجوم الكرة الكبار خبراء التحليل سيبدأ ظهورهم خلال أيام عبر التوك شو الرياضي +90 الذي يقدمه الإعلامي الشاب أمير هشام في التاسعة والنصف من السبت إلى الأربعاء وهو البرنامج المشهود له بالمصداقية والموضوعية، وأن انضمام النجوم الكبار سيمنح شاشة النهار قيمة مضافة ومهمة سواء على مستوى التحليل الفني أو مناقشة الأحداث والقضايا الرياضية.

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