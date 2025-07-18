الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عبلة كامل مكانتش الترشيح الأول، جمال عبدالحميد يكشف مفاجأة عن بطلتي مسلسل ريا وسكينة

جمال عبد الحميد،
جمال عبد الحميد، فيتو

أكد  المخرج جمال عبد الحميد أن الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي كانتا مرشحتين لبطولة مسلسل ريا وسكينة قبل عبلة كامل وسمية الخشاب. 

وقال “عبد الحميد” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" الورق جاني في البداية بدون أسماء ممثلات، واخترت العبقرية عبلة كامل وجبتلها الورق ومكانش عاجبها الشغل، ومكانش عجباها الكتابة، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة للعمل كانت مرشحة نبيلة عبيد ونادية الجندي للعمل، لكنهما اعتذرتا.

وكشف “عبد الحميد” خلال اللقاء خضته عند لقائه الأول بـ محمود المليجي، قائلا:" والدي كان بيعمل أعمال وكنت بروح معاه وبتفرج، وفي مرة كان في عمل بيتعمل، ودخلت جوة وشفت “المليجي في الكواليس” وحضنته من حبي فيه لأنه ممثل عبقري، كنت وقتها عندي 20 سنة، وهو ممثل من المهمين جدا في تاريخ مصر. 

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المخرج جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد عبلة كامل و سمية الخشاب مسلسل ريا و سكينة نادية الجندي

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