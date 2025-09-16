الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باحثة: لا يوجد دليل أثري أو تاريخي على وجود هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

كشفت ليلى أبو المجد، أستاذة الأدب العبري، أنه لا يوجد أي دليل أثري أو تاريخي يثبت وجود هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، موضحة أن كل البعثات الاستشراقية والأثرية، منذ احتلال القدس وحتى اليوم، لم تعثر على أي بقايا أثرية تشير إلى مملكة داود أو سليمان.


وقالت خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN"، إن الاحتلال يحاول حفر أنفاق تحت المسجد الأقصى بزعم البحث عن آثار الهيكل، لكنها في الحقيقة تهدف إلى إضعاف أساسات المسجد حتى ينهار ذاتيًا دون أن يظهر الأمر كعملية هدم مباشرة، موضحة أن هذه الممارسات تُسوّق كأنها حفريات أثرية، بينما هي شكل من أشكال التخريب الممنهج.


وأكدت أن الروايات الدينية التي تروجها الجماعات الصهيونية تعتبر أن الهيكل بيت عبادة للرب شيده سليمان بأبعاد 60 ذراعًا طولًا و20 ذراعًا عرضًا، في حين أن الحقيقة التاريخية تنفي وجود أي أثر لمثل هذا البناء. 


وأضافت أن نصوصا في التلمود وتفاسير دينية أخرى تذهب إلى أن اليهود سيعتبرون المسيحيين خدامًا لهم عند إقامة الهيكل، مشيرة إلى أن دعوات التهوّد تصاعدت منذ مطلع الألفية الثالثة، موضحة أن هناك روايات يهودية تزعم بقدوم المسيح المحارب قبل ظهور المسيح بن داود، وأن بنيامين نتنياهو يُقدَّم داخل هذه التصورات، باعتباره آخر رئيس وزراء يقود إسرائيل نحو حروب كبرى تنتهي بهزيمتها وزوالها.


ونوهت إلى أن بعض الدراسات الصهيونية الحديثة تحاول الترويج لمعبد مصري قديم عُثر عليه شمال غرب الناصرة، يتميز ببوابة ذات تصميم مصري وثلاث قاعات داخلية، باعتباره "هيكل سليمان، وهو ما وصفته بأنه تزوير للتاريخ ومحاولة لإضفاء شرعية دينية على مشروع سياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيكل سليمان الأدب العبري احتلال القدس المسجد الأقصى

مواد متعلقة

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

بعد تصريحات مدبولي عن ضريبة الملاهي، جمال العدل: الدول حوالينا بتدعم الفنون

رسميا الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس كبدي A

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads