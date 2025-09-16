باحثة: لا يوجد دليل أثري أو تاريخي على وجود هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى

كشفت ليلى أبو المجد، أستاذة الأدب العبري، أنه لا يوجد أي دليل أثري أو تاريخي يثبت وجود هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، موضحة أن كل البعثات الاستشراقية والأثرية، منذ احتلال القدس وحتى اليوم، لم تعثر على أي بقايا أثرية تشير إلى مملكة داود أو سليمان.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN"، إن الاحتلال يحاول حفر أنفاق تحت المسجد الأقصى بزعم البحث عن آثار الهيكل، لكنها في الحقيقة تهدف إلى إضعاف أساسات المسجد حتى ينهار ذاتيًا دون أن يظهر الأمر كعملية هدم مباشرة، موضحة أن هذه الممارسات تُسوّق كأنها حفريات أثرية، بينما هي شكل من أشكال التخريب الممنهج.



وأكدت أن الروايات الدينية التي تروجها الجماعات الصهيونية تعتبر أن الهيكل بيت عبادة للرب شيده سليمان بأبعاد 60 ذراعًا طولًا و20 ذراعًا عرضًا، في حين أن الحقيقة التاريخية تنفي وجود أي أثر لمثل هذا البناء.



وأضافت أن نصوصا في التلمود وتفاسير دينية أخرى تذهب إلى أن اليهود سيعتبرون المسيحيين خدامًا لهم عند إقامة الهيكل، مشيرة إلى أن دعوات التهوّد تصاعدت منذ مطلع الألفية الثالثة، موضحة أن هناك روايات يهودية تزعم بقدوم المسيح المحارب قبل ظهور المسيح بن داود، وأن بنيامين نتنياهو يُقدَّم داخل هذه التصورات، باعتباره آخر رئيس وزراء يقود إسرائيل نحو حروب كبرى تنتهي بهزيمتها وزوالها.



ونوهت إلى أن بعض الدراسات الصهيونية الحديثة تحاول الترويج لمعبد مصري قديم عُثر عليه شمال غرب الناصرة، يتميز ببوابة ذات تصميم مصري وثلاث قاعات داخلية، باعتباره "هيكل سليمان، وهو ما وصفته بأنه تزوير للتاريخ ومحاولة لإضفاء شرعية دينية على مشروع سياسي.

