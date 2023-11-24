خبير استراتيجي يكشف جرائم الاحتلال ضد أطفال غزة

قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية: إن عقيدة الكيان الصهيوني تقوم على المجازر وقتل الأطفال والنساء، فالكيان الصهيونى ارتكب أكثر من 20 مجزرة ضد أطفال فلسطين منذ عام 1948 بصور بعيدة كل البعد عن مفاهيم الإنسانية، ولعل ما كشفه كتاب يوش بن نون منذ عام 1300 قبل الميلاد وقيام اليهود بارتكاب مجزرتين هما الأشهر فى التاريخ إحداهما فى حرق أريحا والثانية بحرق 12 ألفا ومحتويات منازلهم بأرض زراعية بمدينة عايد بعد الانتصار عليهم، واخذ يحتفل بحرق الجثث قائلا حتى يسعد الرب على شواء النصر.

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واضاف الغبارى ان ضرب مدارس الأطفال أو المستشفيات التى تعالج الأطفال أمر عادى بعقيدتهم الدينية التى تدعو للانتقام والقتل والإبادة من أجل إقامة الهدف، وهو هيكل سليمان المزعوم، وبالتالى هم لا يفرقون بين مدنى وعسكرى أو شيخ وطفل، لقناعتهم بضرورة إقامة وهمهم الكاذب فى دولة من المحيط للخليج وبالتالى فإن جرائمهم لا تراعى شىء.

مملكة داوود

وواصل حديثه قائلا: إن مملكة داوود القديمة كانت بداية تكوين المملكة التي يحلم بها اليهود، وبدأت بعدها سياسة الأرض المحروقة والسيطرة على ثروات الأرض، ومن عادات اليهود القتل، حيث قتل مدينة كاملة بها 10 آلاف شخص، وكان اليهود يرقصون والجثث مفحمة بجوارهم، والغدر والدم من صفاتهم.

وتابع: إن فكرة تكوين الجيش الإسرائيلي عقائدية بالنسبة لليهود، ويتكون الجيش الإسرائيلي من 25 % جنود عاملين و75 % جنود احتياط، مضيفا أن الهدنة الإنسانية التى وقعت بين حماس وإسرائيل لا تعنى توقف الحرب على غزة وإنما ستعاود إسرائيل العدوان مرة أخرى.