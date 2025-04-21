دعوات متطرفة لهدم المسجد الأقصى.. خبراء: محاولة شيطانية لاستفزاز مشاعر المسلمين.. ونوايا الاحتلال الإسرائيلي باتت واضحة

أكد خبراء أن المخطط الاسرائيلى لهدم المسجد الاقصى وإقامة هيكل سليمان المزعوم لا يتوقف منذ الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية عام 1948 ولذلك يسعى المتطرفيين اليهود لتكرار اقتحام المسجد الاقصى بصفة مستمرة وإقامة صلوات يهودية لفرض الامر الواقع.. ومؤخرا تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويكشف مخططهم للمسجد الأقصى خلال العام المقبل، ومحاولاتهم المستمرة، بل والمستميتة لهدم بيت المقدس.. فماذا قال الخبراء؟.

رفعت سيد احمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن ما نشر بالمواقع العبرية بشأن محاولات هدم المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين كشف أن المخطط الإسرائيلي بات واضحا، وأن هناك نوايا من جانب المتطرفين وغير المتطرفين لهدم الأقصى وإقامة الهيكل ا

النوايا الإسرائيلية منذ عام 48

وأكد د. رفعت أحمد، فى تصريح لـ"فيتو"، أن الفيديو الذى يتم تداوله بشأن هدم المسجد الأقصى، أكد النوايا الإسرائيلية منذ عام 48 وحتى اليوم، وهذا يثبت أن الحديث عن إقامة دولتين؛ إسرائيلية وفلسطينية، أو أن الحديث عن سلام بين العرب وإسرائيل هو مجرد أوهام والحديث عن وجود ضغوط أمريكية هو أوهام أيضا، والحديث عن مفاوضات للوصول إلى حل سلمي وإقامة الدولتين، محض هراء، وبالتالي نحن نعيش في أوهام تساق لنا عن طريق الدعاية الأمريكية والإسرائيلية، والعرب المناصرين لـأمريكا وإسرائيل.



إسرائيل لا تريد سلاما بل تريد فلسطين كلها

وواصل حديثه، قائلا: إن الحقيقة الثابتة أن إسرائيل لا تريد سلاما، فهم يريدون فلسطين كلها والمحيط العربي كاملا، وهذا ما أثبتته الجرائم الإسرائيلية عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، فما حدث يؤكد هذه الحقيقة، ويكشف هذه النية.. مؤكدا أن الاحتلال يريد دولة من النيل للفرات، واحتلال شمال الكويت والسعودية واستهداف غزة وليس حماس، ووضع سوريا تحت إدارة الشرع، وليس إدارة عربية مستقلة.

وتابع: النوايا الإسرائيلية واضحة وظاهرة، وبالتالي المطلوب اتحاد الشعوب العربية للدفاع عن المسجد الأقصى قبل هدمه، خاصة أن الذي يغري إسرائيل بالتمادي حالة الضعف العربى، وعلى الشعوب والجيوش العربية أن تدرك ذلك، ولابد من مد المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال.

محسن جلال

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن ما بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي بشأن هدم الأقصى، يكشف مخططهم للمسجد الأقصى ، ومحاولاتهم المستمرة، بل والمستميتة لهدم بيت المقدس هو محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، خاصة أن المخطط الإسرائيلى يسير في هذا الاتجاه بداية من محاولة تهجير سكان مدينة القدس ومرورا باقتحامات المسجد الأقصى المتكررة وإقامة صلوات تلمودية لفرض الأمر الواقع.



المخطط الإسرائيلى لهدم الأقصى

وأكد في تصريح لفيتو أن هذا المقطع "تحريضي جديد تقوده الجمعيات الاستعمارية وغطرسة المتطرفين من الاحتلال الإسرائيلي، وبثته مواقع ومنصات عبرية متطرفة، والفيديو مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وتم بثه تحت عنوان: “العام القادم في القدس”.

محاولات الترويج لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم

وتابع بأن محاولات الترويج لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم ليست المرة الأولى فقبل 57 سنة من الآن وتحديدا عام 1969، تم إحراق أجزاء من المسجد الأقصى في ظل الاحتلال فانتفض العالم الإسلامي وكان ذلك الحدث من أهم محفّزات نشأة الصحوة الإسلامية التي عمّت أرجاء العالم واستمرت حية متصاعدة قرابة الثلاثين عامًا.. ثم تمّ تدنيس المسجد الأقصى باقتحام "شارون" له، قبل 25 عامًا وتحديدًا عام 2000 ميلادي، وحينذاك انتفض العالم الإسلامي وخصوصًا داخل فلسطين حيث اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرّت لسنوات وقدّم فيها أهلنا في فلسطين آلاف الشهداء.

الظروف الحالية تتطلب بالتوحد العربى

وواصل حديثه: الظروف الحالية تتطلب بالتوحد العربى لمواجهة هذا الخطر الذى يهدد المسجد الاقصى فى ظل تواطؤ دولى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه من دعم وتأييد لإسرائيل لتحقيق أهدافها ومخططها فى هدم الأقصى.

مقطع مثير للاستفزاز يكشف مخطط اليهود بالمسجد الأقصى

ويظهر مقطع الفيديو الـ"المثير للاستفزاز" والصادم، والذي تم إنتاجه بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، قيام الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بتفجير المسجد الأقصى، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم، وكُتب على المقطع المستفز "العام القادم في القدس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.