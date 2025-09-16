الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لجنة للمرور ومتابعة أعمال التصدي لحرق قش الأرز في الدقهلية

قامت لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبإشراف اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمرور والمعاينة على الطبيعة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني عبيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تم  المرور على الأماكن العشوائية لتجميع قش الأرز بالتنسيق بين رئاسة المركز والإدارة الزراعية. 

وضمت اللجنة المهندس فهمي علام وكيل الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، وعلي حامد نائب رئيس المركز، وعصام الحسيني حماية الأراضي، وعرابي محمد مسئول البيئة ببنى عبيد، وإبراهيم عبد المقصود مدير جمعية بني عبيد الزراعية.

وقامت اللجنة بالمرور على عدد من لجان قش الأرز بمركز ومدينة بني عبيد، وتم التنبيه مشددًا عليهم باستكمال الإجراءات القانونية للترخيص، وعدم حرق قش الأرز، وإلا سيتم مصادرة القش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

