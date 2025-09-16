إعلام عبري: هبوط طائرة جناح صهيون الرئاسية اضطراريا بسبب صاروخ يمني

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة جناح صهيون الرئاسية ، هبطت اضطراريا أثناء تدريب بعد إطلاق صاروخ يمني.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها: إن المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من اليمن

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، وفي مستوطنات جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق ذاته قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن سلاح الجو بدأ هجوما على ميناء الحديدة في اليمن.

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، أن عدوانا إسرائيليا بدأ على ميناء الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على بلدنا.. وأربكت الدفاعات طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

ونقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن الهدف من الغارة على ميناء الحديدة هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع إضافية.

