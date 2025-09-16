الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
انتهاء مونتاج فيلم السادة الأفاضل والعرض في أكتوبر المقبل

انتهى المخرج كريم الشناوي من عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “السادة الأفاضل”، حيث أصبح العمل جاهزًا للعرض، كما أن الشركة المنتجة قررت طرحه بالسينمات المصرية والعربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم السادة الأفاضل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث ينتمى الفيلم لسينما “بلاك كوميدي”، ويناقش عدد من القضايا المجتمعية الهامة.

 

أبطال السادة الأفاضل

فيلم “السادة الأفاضل” بطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنى، انتصار، على صبحى مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

