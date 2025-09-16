الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
آرسنال يخشى عقدة أندية إسبانيا أمام بيلباو بمستهل مشواره بأبطال أوروبا

يفتتح فريق آرسنال الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قوية أمام مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني، على ملعب سان ماميس.

 

20 مواجهة بين آرسنال وأندية إسبانيا 

وتعتبر هذه المباراة هي المواجهة رقم 21 لفريق آرسنال أمام أندية إسبانيا، حيث يسعى لتحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، والذي يشمل 6 انتصارات مقابل 11 هزيمة و3 تعادلات في مختلف البطولات الأوروبية.

ويملك أرسنال تاريخا طويلا من المواجهات مع الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية، حيث يعود أول لقاء لهم إلى عام 2000 عندما واجهوا برشلونة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أندية إسبانية واجهها آرسنال 

وقد واجه آرسنال على مدار تاريخه عددًا من الأندية الإسبانية الكبرى والصغيرة في بطولات مختلفة، وتشمل قائمة هذه الفرق التي التقى بها الجانرز، ما يلي:

ريال مدريد
فالنسيا
سيلتا فيجو
جيرونا
أتلتيكو مدريد
برشلونة
ريال سرقسطة
ريال مايوركا
ديبورتيفو لاكورونيا
فياريال

