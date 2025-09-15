الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أرتيتا يعلن غياب نجم آرسنال عن مباراة أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

تأكد غياب النرويجي مارتن أوديجارد قائد نادي آرسنال عن مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، غدًا الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

إصابة أوديجارد تبعثر أوراق آرسنال 

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن لاعب الوسط النرويجي سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وتعرض أوديجارد للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة آرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست التي انتهت لصالح الجانرز (3-0).

مواجهات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 

وفي دوري أبطال أوروبا، يلعب آرسنال ضد كلًا من أتليتك بيلباو، وأولمبياكوس، وسلافيا براج، وبايرن ميونخ، وكلوب بروج، وإنتر ميلان، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.

يشار إلى أن آرسنال وصل في الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وودع البطولة على يد البطل باريس سان جيرمان.

