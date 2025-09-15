اتحاد الكرة يدعو مراقبي القسم الثالث لحضور ورشة عمل 18 سبتمبر

اتحاد الكرة، وجهت إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة رسمية لجميع مراقبي مباريات دوري القسم الثالث، من أجل حضور ورشة العمل، التي تنعقد بمقر الاتحاد بالجزيرة يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر الجاري، وتنطلق فعالياتها في تمام الثانية عشرة ظهرا.

في سياق آخر، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الاثنين، اجتماعات الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

انتخاب هاني أبو ريدة نائبا لرئيس الاتحاد العربي

وشهدت الانتخابات إعادة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتمت تزكيته ليصبح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

وأعيد انتخاب أبوريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد يحيى من موريتانيا، والدكتور معتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

السلمي يرحب بأعضاء الاتحادات العربية

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بأعضاء الاتحادات العربية معربًا عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من قيادة المملكة انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله بدعم الرياضة العربية وتفعيل أنشطتها وبرامجها.

وأوضح الدكتور رجاء الله السلمي أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

