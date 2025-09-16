الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
استشاري صحة نفسية تحذر من التقليل والإهانة في تربية الأطفال (فيديو)

قالت الدكتورة  شيماء طلخان، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن التأثير الحقيقي في نفسية الطفل لا يرتبط بفعل فردي أو موقف عابر، بل يتكوّن من النمط السائد والمتكرر داخل المنزل، مؤكدة أن البصمة النفسية التي تترسخ في وجدان الأبناء تتشكل من تكرار أسلوب معين، سواء كان تشجيعًا أو إهانة.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "البيت"، تقديم  الإعلامية مروة شتلة، المذاع على قناة الناس، أن استخدام التشجيع والدعم والحوار كأدوات تربوية، إذا تكرر داخل البيت بشكل مستمر، فهو ما يرسخ في ذاكرة الطفل، ويترك الأثر الإيجابي في شخصيته، حتى وإن حدثت مواقف عصبية أو انفعالية نادرة، فإنها لا تترك أثرًا دائمًا، مضيفة: "أنا ممكن أكون دايمًا بشجع أولادي، وفي يوم حصل عصبية وقلت كلمة مش حلوة.. دي مش هتسيب بصمة، لأن النمط العام داعم".

و شددت على أن النمط المتكرر من الإهانة أو التقليل أو التحطيم، هو ما يرسخ كجزء من ذاكرة الطفل وتكوينه النفسي، مضيفة: "لو النمط في البيت دائمًا فيه تقليل من قيمة الطفل أو مقارنة أو تكسير مجاديف، هو ده اللي هيسيب البصمة، مش الموقف الفردي".

وأكدت أن التربية لا تتوقف عند لحظة أو رد فعل، بل تتشكل من مجموعة أنماط يومية متكررة، داعية الأهل إلى التركيز على بناء بيئة داعمة ومشجعة، لأن ما يتكرر هو ما يترسخ، وهو ما سيحمله الطفل معه في شخصيته لبقية حياته.

الدكتورة شيماء طلخان استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري ‏ The Agency

