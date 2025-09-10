ختام برنامج جامعة الطفل للعام الأكاديمي 2024 - 2025 بـ "الجلالة"

نظمت جامعة الجلالة حفل ختام برنامج جامعة الطفل للعام الأكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، الذي يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ المبادرات التعليمية والتوعوية التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أقيم الحفل برعاية كريمة من الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ختام برنامج جامعة الطفل بالجلالة

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الاكاديمية، وتحت إشراف الدكتورة رنا الرفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بالأكاديمية، والدكتورة مريم حسن هيكل، منسق برنامج جامعة الطفل بجامعة الجلالة.

جامعة الطفل احد المشروعات القومية لدعم النشء

من جانبه، أشاد الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الاكاديمية، بالأطفال المشاركين، مؤكدًا على التزام جامعة الجلالة بدعم برنامج جامعة الطفل باعتباره أحد المشروعات القومية التي تساهم في تنمية قدرات النشء وصقل مهاراتهم منذ الصغر، مما ينعكس على الدور المجتمعي للجامعة وإعداد جيل من العلماء والمبتكرين للمستقبل.

ختام برنامج جامعة الطفل بالجلالة

وانطلق الحفل بترحيب من الدكتورة مريم حسن هيكل بالحضور من الأطفال وأولياء أمورهم، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي الإدارات المختلفة بالجامعة، وأكدت على أهمية تضافر جهود جميع الكليات والإدارات والقطاعات بالجامعة لتقديم تجربة استثنائية للأطفال.

ختام برنامج جامعة الطفل بالجلالة

كما تم عرض فيلم قصير يوضح الأنشطة المتنوعة والمناهج الدراسية التي نفذها الأطفال في كليات الصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والإنتاج الإعلامي، والهندسة، والعلوم الأساسية، والفنون والتصميم.

ختام برنامج جامعة الطفل بالجلالة

تضمن الحفل ندوة تفاعلية قدمتها الإعلامية والكاتبة نيفين رجب بعنوان "إنسانيات والعلاقات الإنسانية"، إلى جانب مبادرة "ابني ابنك صح" التي قادتها الدكتورة راندا الديب، بهدف دعم الوعي لدى أولياء الأمور حول التنشئة السليمة.

واختُتم الحفل بتكريم الأطفال المشاركين والمتميزين، بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإدارات المختلفة الذين ساهموا في إنجاح البرنامج.

