اختيار رئيسي المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا

أعلنت مؤسسة Capacity Media العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات الدولية والبنية التحتية الرقمية عن قائمة أقوى 20 قائدًا للبنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية، وهي قائمة تضم أبرز القيادات التي تقود الابتكار وتدعم تطوير البنية التحتية وتعزز من الوصول للخدمات الرقمية في القارة السمراء.

جهود التحول الرقمي

وضمت القائمة المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس مجلس إدارة أورانج مصر، وذلك تقديرًا لجهودهما الكبيرة في دعم عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر والمنطقة.

تحسين البنية التحتية

وتقوم Capacity Media باختيار القائمة وفق معايير دقيقة تؤكد إسهامات هذه القيادات في تحقيق التحول الرقمي في إفريقيا وتحسين قدرات البنية التحتية الرقمية.

