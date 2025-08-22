الجمعة 22 أغسطس 2025
اقتصاد

اختيار رئيسي المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا

المهندس محمد نصر
المهندس محمد نصر والمهندس ياسر شاكر، فيتو

أعلنت مؤسسة Capacity Media العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات الدولية والبنية التحتية الرقمية عن قائمة أقوى 20 قائدًا للبنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية، وهي قائمة تضم أبرز القيادات التي تقود الابتكار وتدعم تطوير البنية التحتية وتعزز من الوصول للخدمات الرقمية في القارة السمراء.

 

جهود التحول الرقمي 

وضمت القائمة المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس مجلس إدارة أورانج مصر، وذلك تقديرًا لجهودهما الكبيرة في دعم عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر والمنطقة.

تحسين البنية التحتية 

المصرية للاتصالات: الانتهاء من ربط مصر والأردن بالكابل البحري كورال بريدج

المصرية للاتصالات تنجح في إنزال أول كابل بحري "عالي السعة" يربط بين مصر والأردن

وتقوم Capacity Media باختيار القائمة وفق معايير دقيقة تؤكد إسهامات هذه القيادات في تحقيق التحول الرقمي في إفريقيا وتحسين قدرات البنية التحتية الرقمية.

