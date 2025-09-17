ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

في شهر ربيع الأول ، أشرقت الدنيا بنور النبوة، ووُلد خير من وطِئ الثرى، سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الميلاد الذي لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان بداية لفجر جديد أضاء ظلمات الجاهلية، وأعاد للإنسانية رشدها، وأرشدها إلى صراط الله المستقيم.

في هذه السلسلة المباركة، نتفيأ ظلال السيرة العطرة، ونستعرض بعضًا من مناقب الحبيب المصطفى، وصفاته الخُلُقية والخَلقية، وشمائله التي مدحها رب العالمين، وأثنى عليها السابقون واللاحقون من أهل الإيمان.

حب الحجر والشجر والحيوان للرسول صلى الله عليه وسلم

حب الصحابة لسيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنه كان يفوق الوصف، إلا أن الأعجب هو حب وشوق الجماد والشجر، والطير والحيوان له.

يروي المحدِّث والمؤرِّخ ابن الجوزي: "فحنَّ إليه الجذع، وكلّمه الذئب، وسبَّح في كفه الحصى، وتزلزل له الجبل، كلٌ كنَّى عن شوقه بلسانه".

ويُعتبر حب الحيوان والشجر والجماد لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بمثابة جانب هام من معجزاته ودلائل نبوته.

قصة الجمل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: "أردفني (حملني) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إليَّ حديثًا لا أخبر به أحدًا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل (مجموعة)، فدخل يوما حائطًا (بستانا) من حيطان الأنصار، فإذا جملٌ قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بَهْز وعفان: فلما رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فمسح رسول الله لى الله عليه وسلم سَرَاته وذِفْراه (ظهره وأذنيه) فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقى الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شكا إلىَّ أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه)".

وورد في شرح الزرقاني على "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية": "شكا إليَّ" بالنطق، أو بفهمه من فعله المذكور، وكل معجزة".

تفاصيل سلام الشجر وبكاء الجذع حنينا

يُروى عن يعلى بن مرة رضي الله عنه، أنه قال: "بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة استأذنت تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ ذكرت له ذلك، فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم عليّ فأذن لها".

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه (ضمه إليه) وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُفِن".

وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه، أنه قال: "لا تلوموه (أي: الجذع)، فإن رسول الله لم يفارق شيئًا إلا وجَدَ (حزن) عليه".

سلام الحجر واهتزاز الجبل فرحا بالرسول

ويقول الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل (أي حجر) ولا شجر، إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله".

وهناك حديث شريف، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأعرف حجرا بمكة، كان يسلم علىَّ قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن".

"إن أُحُدًا جبل يحبنا ونحبه"

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أُحُدًا جبل يحبنا ونحبه"، وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صعد النّبي صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله قال: اثبت أحد، فما عليك إلّا نبيّ، أو صدّيق، أو شهيدان".



وهناك قول مشهور للحسن البصري، رحمه الله: "يا معشر المسلمين الخشبة تحنُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقًا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟!".

