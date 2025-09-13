السبت 13 سبتمبر 2025
دين ودنيا

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

سيدنا محمد صلى الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

في شهر ربيع الأول، أشرقت الدنيا بنور النبوة، ووُلد خير من وطِئ الثرى، سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الميلاد الذي لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان بداية لفجر جديد أضاء ظلمات الجاهلية، وأعاد للإنسانية رشدها، وأرشدها إلى صراط الله المستقيم.

وفي هذه السلسلة المباركة، نتفيأ ظلال السيرة العطرة، ونستعرض بعضًا من مناقب الحبيب المصطفى، وصفاته الخُلُقية والخَلقية، وشمائله التي مدحها رب العالمين، وأثنى عليها السابقون واللاحقون من أهل الإيمان.

"المرءُ معَ مَنْ أَحبَّ"

حب النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فرض على كل مسلم ومسلمة، فقد قال، صلوات الله وتسليماته عليه، في الحديث الصحيح: "لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولدِهِ، ووالدِهِ، والناسِ أجمعينَ".

ويعتبر حبُّ النبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، مِن أُصولِ الإيمانِ، وهو لا ينفصل عن  اللهِ عزَّ وجلَّ، قال تعالى: "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" (التوبة: 24). 

مَحبَّةَ الرَّسول، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

ومقتضى الآية الكريمة أنه لا يكونُ المؤمنُ مُؤمنًا كاملًا حتَّى يُقدِّمَ مَحبَّةَ الرَّسول، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، على مَحبَّةِ جَميعِ الخَلقِ، ومَحبَّةُ الرَّسولِ، صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، تابعةٌ لمحبَّةِ الخالق سُبحانه وتعالَى. 

وإذا كان هذا الحبُّ صادقًا فإنَّه لا بدَّ أنْ يَحمِلَ صاحبَه على مُتابَعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والعَملِ بسُنَّتِه.

ومِن دلائل حبه، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَصرُ سُنَّتِه، والذَّبُّ عن شَريعتِه، وتَمنِّي حُضورِ حَياتِه فيَبذُلَ مالَه ونفْسَه دونَه، ولا تصِحُّ هذه المحبَّةُ إلَّا بتَحقيقِ إعلاءِ قدْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومَنزلتِه على كلِّ والدٍ وولَدٍ، ومُحسِنٍ ومُفَضَّلٍ.

وهذا الحديثُ مِن جَوامعِ الكَلِمِ؛ لأنَّ هذه الألْفاظَ اليَسيرةَ جمَعَتْ مَعانيَ كَثيرةً؛ لأنَّ أقسامَ المحبَّةِ ثلاثةٌ: مَحبَّةُ إجلالٍ وعَظَمةٍ، كمَحبَّةِ الوالدِ، ومَحبَّةُ شَفقةٍ ورَحمةٍ، كمَحبَّةِ الولَدِ، ومَحبَّةُ استحسانٍ ومُشاكَلةٍ، كمَحبَّةِ سائرِ الناسِ، فحَصَرَ أصنافَ المحبَّةِ.

"المرءُ معَ مَنْ أَحبَّ"

جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، كيفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أحَبَّ قَوْمًا ولَمْ يَلْحَقْ بهِمْ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّه، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "المَرْءُ مع مَن أحَبَّ".

ويروي أبو موسى الأشعريُّ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ بعضَ الصَّحابةِ قالَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الرَّجلُ يُحِبُّ القومَ ولَمَّا يَلحقْ بِهمْ"، أي: إنَّ الرَّجلَ يُحِبُّ قومًا صالِحينَ مُجتهِدينَ في العبادةِ، ولَكِنَّهُ لا يَستَطيعُ أنْ يَعمَلَ بِمِثلِ عَملِهمْ مِن أَعمالِ البِرِّ والخَيرِ، فَماذا يَفعَلُ يا رَسولَ اللهِ؟ فأجابَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قائلًا: "المرءُ معَ مَنْ أَحبَّ"، أي: لا تَخَف ولا تَجزَع؛ فلنْ يَضُرَّكَ سَبْقُهم إيَّاكَ ما دُمتَ تُحِبُّهم وإنْ كنتَ مُقصِّرًا عنْهُمْ في فِعلِ الخَيراتِ؛ فمن أحَب الصَّالحينَ أُلحقَ بهم. 

ولد الهدى (الحلقة الثامنة عشرة)، والله يعصمك من الناس

ولد الهدى (الحلقة التاسعة عشرة)، وما ينطق عن الهوى

وفي الحديث الشريف، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: "ما أعددتَ لها"؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: "أنتَ مع من أحببت". يقول راوي الحديث: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتَ مع من أحببت".

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

