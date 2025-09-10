الخميس 11 سبتمبر 2025
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها وذلك في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى أن هذه الخطوة التاريخية تمثل ثمرة تعاون أكاديمي دولي متميز، وتجسد رؤية طموحة نحو بناء جسور المعرفة بين الشرق والغرب، وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجالات متعددة، مشيرا الى أن تأسيس هذه الكلية المشتركة لا يعكس فقط عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، بل يفتح آفاقًا جديدة للطلاب والباحثين من كلا البلدين لصقل مهاراتهم، وتبادل الخبرات، والمساهمة في إنتاج معرفة عالمية ذات تأثير حقيقي، مهنئا كل من ساهم في هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مستقبل مشرق تزدهر فيه هذه الشراكة وتثمر إنجازات علمية رائدة.
وأكد رئيس جامعة  بنها  حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج  تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسرًا بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطور العلمي بين البلدين.
يذكر أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا سوف تركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.
وتمنح الكلية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ويُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

