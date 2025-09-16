الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بن غفير يواصل استفزاز العالم: حان وقت الحسم في غزة

قال وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل قليل، إن وقت الحسم فى قطاع غزة قد حان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

بدء المرحلة التالية من عملية مركبات جدعون 2

جدير بالذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،اعلنت رسميا بدء المرحلة التالية من عملية مركبات جدعون 2.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما بريا على مدينة غزة

وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس": إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

إدارة ترامب لن توقف إسرائيل

وأكد مسئول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسئول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسئولية ما سيحدث لاحقا".

