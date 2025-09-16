الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
قناة إسرائيلية تدعي: 600 ألف فلسطيني يتواجدون في مدينة غزة

غزة، فيتو
زعمت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن قوات الاحتلال أجبرت نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، مدعية تواجد 600 ألف آخرين داخل المدينة حتى الآن.

مناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" في قطاع غزة، موضحًا أن العملية تشمل التقدم بمناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، مؤكدا أن إسرائيل دخلت مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية. وأضاف نتنياهو أن اليوم قد يشهد أحداثا مهمة ترتبط بتطورات العملية.

 عملية عسكرية بلا هدف سياس

بدوره، قال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".

وقت الحسم في غزة

ومن جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن ما أسماه بدء وقت الحسم في غزة، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة البرية من العمليات العسكرية في المدينة.

