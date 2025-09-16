تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب المخدرات في الخليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب رفضه السماح له بتعاطي المواد المخدرة في الشارع أمام منزله بدائرة قسم شرطة الخليفة إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

تلقت مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب رفض الأخير تعاطي الأول المواد المخدرة تحت منزله.

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام فيها المتهم بطعن المجني عليه طعنات متفرقة باليد والعنق فأصابه بجروح طعنية قاتلة ادت إلى وفاته.



عقب تقنين الاجراءات، نجحت قوة امنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

