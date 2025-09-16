بحضور مدبولي، "التعليم العالي" تفتتح اليوم الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولي، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة وممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية الشريكة، مقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية، نتيجة لتعاون مصري فرنسي مع المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل - فرنسا، والتي تعد وفقًا للتصنيفات العالمية من أفضل 3 مدارس فرنسية متخصصة في هذه المجالات.

ويتم إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.