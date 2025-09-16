الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بحضور مدبولي، "التعليم العالي" تفتتح اليوم الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 ومن المقرر  توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولي، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة وممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية الشريكة، مقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية، نتيجة لتعاون مصري فرنسي مع المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل - فرنسا، والتي تعد وفقًا للتصنيفات العالمية من أفضل 3 مدارس فرنسية متخصصة في هذه المجالات.
ويتم إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا البناء.

 

