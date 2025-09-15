الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتور إيهاب علي الحنفي إسماعيل، عميدًا لكلية الطب بجامعة بورسعيد.


* الدكتور رمضان أحمد عبدالفتاح الدوماني، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.


* الدكتور أحمد صابر إبراهيم سيد أحمد الفيومي، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية.


* الدكتور محمد عبدالنعيم عبداللطيف البسكاوي، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة مطروح.


* الدكتور عيد أحمد أبوبكر مصطفى، عميدًا لكلية التجارة بجامعة بني سويف.


* الدكتورة غادة محمد محمد الصياد، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.   


* الدكتور وائل محمد أحمد عبد الوهاب، عميدًا لكلية التجارة بجامعة دمياط.


* الدكتور علاء محمد أحمد عطية، عميدًا لكلية الطب بجامعة أسيوط.

