الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد فتح الباب، آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح التسجيل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتين بعد الثانوية”) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

 

ويستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب، حتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2025

  • أولا: قواعد التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

  1. التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
  2. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
  3. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  4. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
  5. لا توجد تحويلات ورقية.
  6. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  7. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
  8. تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.
     
  • ثانيا: قواعد التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

 

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

  1. استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
  2. مراعاة الطاقة الاستيعابية.
  3. الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل.
  4. ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحويل غير المناظر التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية الشهادات الفنية المجلس الأعلى للجامعات المعاهد العالية الخاصة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مكتب التنسيق: فتح التسجيل لـ تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

وزيرا التعليم العالي والتضامن يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي"

تعيينات جديدة لرؤساء عدد من الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس

لأول مرة، مصر للطيران للشحن الجوي تنجح في نقل طرود نحل حي إلى مطار الباحة

"القابضة للمطارات" تشارك في الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات

نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2025، لينك رسمي

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

غزة تتعرض لأعنف قصف جوي إسرائيلي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

خدمات

المزيد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

بعد فتح الباب، آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads