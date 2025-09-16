الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد 41 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في مستشفيات قطاع غزة بسقوط 41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة.

وأصيب واستشهد عدد من الأطفال الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة، التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية لاجتياحها بالكامل.

واستهدف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الدرج، وسط مدينة غزة دون تحذيره، ما أدى لتدمير منازل عدة، واستشهاد وإصابة وفقدان من كانوا بها.
 

كما استشهد 4 فلسطينيين، جراء غارة جوية استهدفت جنوب مدينة غزة، وهي المنطقة التي تعرضت لقصف جوي مكثف.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك عمليات قصف وإطلاق نار على المدارس في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال موقع "إكسيوس": إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه البري، استعدادًا لاحتلال مدينة غزة، وسط تصاعد موجة النزوح من المدينة باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.

واضطرت عائلات فلسطينية لافتراش الأرصفة في مدينة غزة هربًا من قصف الاحتلال للمنازل والمربعات السكنية، خاصة مع انعدام الخيارات أمام قطاع واسع من الفلسطينيين للنزوح.

وتجد غالبية الأسر في غزة نفسها مضطرة لعدم مغادرة المدينة، في ظل عدم وجود بدائل لهم، أو بسبب عدم توفر التكاليف العالية للنزوح.
 

وتقدمت آليات إسرائيلية في مناطق جنوب منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وبدأت تنفيذ عمليات تجريف واسعة النطاق، وزرع روبوتات متفجرة في مناطق تمهيدًا لنسفها، كما تقدمت في منطقة "زيكيم" شمال غرب المدينة.

ويطوق جيش الاحتلال مدينة غزة من 3 اتجاهات، مع تقارير تشير إلى اكتمال استعداداته لاجتياح كامل المدينة.

وأمس صرّح مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسئول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأوضح: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسئولية ما سيحدث لاحقا".

مساء الإثنين، أفاد التلفزيون الفلسطيني بوقوع 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة.

ووفق التلفزيون الفلسطيني فإن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن "الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية، وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير".

احتلال مدينة غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين

