النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لـ "شارون" حدائق القبة

شارون حدائق القبة
شارون حدائق القبة

أمرت  نيابة حدائق القبة بإجراء تحليل مخدرات لـ “عبده شارون” المتهم بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة حدائق القبة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ضبط أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة، وإساءة أهله للأجهزة الأمنية في إطار محاولة تهريبه بمنطقة حدائق القبة.

فيديو لحظة القبض على تاجر مخدرات بحدائق القبة
 

بالفحص، تبين أن المذكور (عنصر جنائي - سبق اتهامه في  قضيتي "اتجار مخدرات، سلاح أبيض") وتم ضبطه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، حال مرور قوة أمنية لاحظت اتجاره بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس – الحشيش" – سلاح أبيض).
وخلال الضبط، حاولت شقيقتاه (تم ضبطهما) تهريبه من القوة الأمنية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه بدون تجاوز.

وصورت أخته المقطع المشار إليه وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

نيابة حدائق القبة منطقة حدائق القبة وزارة الداخلية النيابة العامة

